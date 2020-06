Leonberg Kein Druck mehr am Bahnhof – WC ist bald fertig

Allein die Kosten schmeckten den Kommunalpolitikern nicht: 175 000 Euro sollte das Häusle mit WC und Urinal kosten. Das geht auch günstiger, meinte seinerzeit die CDU-Fraktionsvorsitzende Elke Staubach. Der Erste Bürgermeister und Stadtwerke-Chef Ulrich Vonderheid (CDU) appellierte an das Qualitätsbewusstsein der Stadträte. Hier wisse man, woran man sei. Auch die Deutsche Bahn sei mit den Sauerländern zufrieden. Eine Aussage, die ein Bahnsprecher bestätigte. Was nicht bedeute, dass das Transportunternehmen auf diese Firma bestehe.

Jetzt ohne Selbstreinigung

Im September endlich die Einigung: Die Firma Hering Sanikonzept schob ein abgespecktes Angebot nach. So wird unter anderem auf einen Babywickeltisch und eine Hightech- Selbstreinigungsanlage verzichtet. Allein die hätte fast 30 000 Euro gekostet. Stattdessen wird das knapp sechs Meter lange stille Örtchen nun täglich von Hand gereinigt, was 1200 Euro im Monat kostet, die in der Investitionssumme nicht drin sind. Das WC ist für Frauen und Männer gleichermaßen und kostet pro Benutzung 50 Cent. Die werden am Automat bezahlt. Nur das Urinal ist kostenlos. Behinderte zahlen gar nichts.

Die Stadtwerke schultern die Gesamtkosten von jetzt 145 000 Euro. Die Fläche stellt die Bahn kostenlos. Die Außenverzierung macht die Stadt in Eigenregie.