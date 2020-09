Leonberg Ins Leobad dürfen 650 Gäste – ins Hallenbad nur 100

Auch hier gelten Einschränkungen. Im Hallenbad sind maximal 25 Gäste gleichzeitig möglich, in der Sauna 15. Die Aufenthaltsdauer ist begrenzt: Im Hallenbad beträgt sie zwei Stunden, in der Sauna drei. In den einzelnen Saunakabinen dürfen sich je nach Größe drei bis vier Menschen gleichzeitig aufhalten. Aufgüsse sind momentan noch nicht möglich.

Kontaktdaten werden notiert

Ansonsten gelten Regeln, ähnlich derer in Restaurants. Die Gäste werden am Eingang des Stadtbads in Empfang genommen und die Kontaktdaten notiert. Trotz dieser Einschränkungen stößt das Ditzinger Angebot auf gute Resonanz. „Die maximale Besucherzahl wird meist erreicht“, sagt der Stadtsprecher Schmukal.

Da in Leonberg sowohl im Hallenbad als auch in der Sauna die Dimensionen deutlich größer sind, dürften hier mehr Leute gleichzeitig zugelassen werden. Die Grundregeln dürften jenen in Ditzingen allerdings sehr ähneln.