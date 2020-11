Leonberg/Gerlingen Die Arbeiten am Kreisverkehr verzögern sich

Leonberg/Gerlingen - So einfach, wie es sich viele vorgestellt haben, gestaltet sich der Ausbau des Playmobil-Kreisels an der Kreuzung von Stuttgarter Straße und Neue Ramtelstraße in Leonberg und Füllerstraße in Gerlingen doch nicht. Während der Bauarbeiten sind unvorhersehbare Mängel und Probleme aufgetaucht, sodass sich die Arbeiten voraussichtlich bis Mitte Dezember verzögern, teilt das Regierungspräsidium Stuttgart mit.