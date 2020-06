Leonberg Eine „Bremse“ soll die Mieten niedriger halten

Die Stadt Renningen ist nicht mehr dabei in der Liste der Kommunen, für die die Mietpreisbremse gilt. Und das freut den Ersten Beigeordneten Peter Müller. „Wir wären auch in der ersten Listen nicht dabei gewesen, wenn der statistische Stichtag für die Aufnahme nicht so weit vor der Fertigstellung des Wohngebietes Schnallenäcker II gelegen hätte. Als die Bremse eingeführt wurde, war es längst fertig und das Wohnungsangebot größer.“ Trotzdem sei es der Stadt nicht gelungen, von der Liste gestrichen zu werden.

Nicht mehr dabei zu sein, bedeute für Renningen nicht, dass der Wohnungsmarkt nicht weiter angespannt sei, gibt Müller zu bedenken. Einen eigenen qualifizierten Mietspiegel hat Renningen nicht, die Stadt orientiert sich an dem von Leonberg. Welches Fazit zieht der Erste Beigeordneten, nach der „Mitgliedschaft“ in der Liste der Kommunen mit Mietpreisbremse? „Das ist zwar gut gemeint, aber von der Wirkung her, sehen wir es kritisch“, sagt Beigeordneter Peter Müller.

Neben Leonberg gehören zu der Liste der 89 Kommunen in Land mit Mietpreisbremse aus dem Altkreis auch die beiden Städte Ditzingen und Heimsheim.