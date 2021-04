Geprüft wird, ob ein Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Forchenrainstraße/August-Lämmle-Weg angelegt werden kann. Das wird wohl an der Stuttgarter Straße und an der Forchenrainstraße möglich sein, aber nicht am August-Lämmle-Weg. Gesichert ist eine Querungshilfe an der Einmündung der Oberen Burghalde in die Stuttgarter Straße, wo der Neubau der Kita-Nord entsteht.