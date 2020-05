Kita Nord in Leonberg Großer Ärger um einen kleinen Kindergarten

Leonberg - „Wir könnten sehr viel weiter sein. Aber die Verzögerung liegt nicht am Gemeinderat.“ Die kleine Spitze von Elke Staubach ist der einzige Hinweis auf eine dieser Leonberger Geschichten, die sich über mehrere Jahre strecken, bei denen es zwischendurch so richtig rappelt, aber am Ende es doch irgendwie funktioniert.