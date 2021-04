Leonberg Die Commerzbank ist weiter auf Wachstumskurs

Leonberg - Erst in der vergangenen Woche machte eine bundesweite Schließungsliste der Deutschen Bank mit 100 Namen die Runde. Mit darauf: die Niederlassungen in Leonberg und Sindelfingen. Am Montag schreckte die BW-Bank mit der Meldung auf, dass sie insgesamt 41 Filialen dicht machen will, darunter auch jene in Renningen. Vergangene Woche wurde bekannt, dass die Deutsche Bank ihre Filiale am Leonberger Marktplatz schließt.