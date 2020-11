Leonberg Bürgermeister-Showdown in der Gäublickhalle

Einen regionalen Hintergrund haben Lothar Barth aus Stuttgart, der sich als Finanzbürgermeister bewirbt, und der Baudezernenten-Kandidat Karl Velten, der bei der Stadt Bretten arbeitet.

Und wer wird Erster Bürgermeister?

Alle Bewerber, auch die Amtsinhaber, haben 15 Minuten Zeit, um sich und ihre Inhalte vorzustellen. Dann stimmen die Stadträte geheim ab. Hat im ersten Durchgang keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, gibt es eine weitere Runde. Die einfache Majorität ist dann ausreichend.

Infos zur Wahl

Wo? Die Wahl der Beigeordneten findet in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates an diesem Dienstag, 17. November, 19 Uhr, in der Gäublickhalle in Leonberg-Gebersheim (Heimerdinger Straße 41) statt.

Wie? Die Zahl der Plätze im Publikum ist auf 40 begrenzt. Sie werden nach Reihenfolge des Eintreffens vergeben.

Wann? Mit Ergebnissen ist sehr spät zu rechnen. Auf unserer Facebookseite facebook.com/LKZRedaktion informieren wir Sie aktuell am Abend.

Der Wahlmarathon beginnt um 19 Uhr mit der Wahl des Baubürgermeisters. Danach wird der Chef oder die Chefin des Dezernates für Finanzen, Soziales und Ordnung bestimmt. Angesichts der vielen Vorstellungsrunden und möglicher zweiter Wahlgänge dürfte es ein langer Abend in der Gäublickhalle werden.

Ob in dieser Sitzung zudem der künftige Erste Bürgermeister bestimmt wird, ist noch offen. Die Position des OB-Stellvertreters hat Ulrich Vonderheid inne. Man will erst die Personalentscheidungen abwarten, bevor die Hierarchie an der Stadtspitze geklärt wird, heißt es.