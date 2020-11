Leonberg - Insgesamt vier Menschen wollen Finanzbürgermeister in Leonberg werden. Auf die Position des Baubürgermeisters haben sich sogar fünf Interessenten beworben. Sie alle werden sich in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Dienstag, 17. November, 19 Uhr, in der Gäublickhalle Gebersheim vorstellen.