Keine Zwischenfälle

„Für die Zuständigkeit als Versammlungsbehörde ist nicht relevant, wer Eigentümer der Fläche ist, auf denen die öffentliche Versammlung stattfindet. Insoweit ist der Bund nicht Versammlungsbehörde, auch wenn auf einer Fläche des Bundes die öffentliche Versammlung stattfinden soll“, stellt das Regierungspräsidium klar. Kurzum: Die Stadt Leonberg hat rechtmäßig gehandelt.

Die Kundgebung, bei der am Sonntag vor einer Woche lediglich rund 1500 Menschen auf dem Golfplatz waren, verlief völlig störungsfrei. Auch der Rasen und die Umgebung waren tags drauf in einem einwandfreien Zustand. Der Oberbürgermeister hat versichert, dass der Golfplatz als dauerhafter Veranstaltungsort aber nicht in Frage komme.