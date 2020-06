Corona-Demo in Leonberg Familienpicknick mit einem Hauch Woodstock

Leonberg - Noch am Samstagabend hatten sich Politiker und Sicherheitsleute aus dem Rathaus ausgemalt, wie es wohl wäre, wenn am Sonntag die Demo auf dem alten Golfplatz aus dem Ruder laufen würde. Doch 20 Stunden später sind die Mienen der kommunalen Akteure entspannt: Keine Zwischenfälle, kein Chaos auf den Zufahrtswegen, keine platt getrampelte Natur. Alles in Ordnung.