Leonberg - Überrascht habe er in der Zeitung über die gescheiterte Kontaktaufnahme gelesen, schreibt uns Michael Ballweg, der Organisator der „Querdenken“-Demonstration auf dem Leonberger Golfplatz am vorvergangenen Samstag. „Leider hat mich weder eine Nachricht von Ihnen per Telefon, E-Mail oder auch per Telegram erreicht“, teilt Ballweg. Und weiter: „Ich möchte nun Ihr Angebot des Dialogs annehmen.“