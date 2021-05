Luise Eisenmann (Jahrgang 2004) ging gleich beim Start über die 2000 Meter Hindernis mutig und energisch an die Spitze und machte ständig Tempo. Trotz einiger technischer Mängel bei der Hindernisüberquerung setzte sie sich deutlich vom Feld ab und siegte mit neuer persönlichen Bestzeit in 7:04,38 Minuten. Die zweitplatzierte Anna Thaumiller (SG Schönau/Jahrgang 2005) hatte im Ziel knapp über sieben Sekunden Rückstand. Annika Buser (Jahrgang 2004) von der KSG Gerlingen kam in diesem Rennen in 7:50,63 Minuten auf den vierten Rang.