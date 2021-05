Nominiert für U 18-Vergleichskampf

Über die 800 Meter U 18 kam Schneiders Teamkollegin, die Gerlingerin Luise Eisenmann, in 2:14,00 Minuten auf den siebten Platz. Sie lief damit fast an ihre Bestzeit heran. Luise Eisenmann ist zudem für den U 18-Vergleichskampf am 22. Mai in Ulm nominiert, wo sie über 2000 Meter Hindernis an den Start geht. Im gleichen Rennen überquerte Anne Philine Schädel (KSG Gerlingen) in 2:19,22 Minuten als Zehnte die Ziellinie.