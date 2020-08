Leichtathletik Renninger holt in der Königsdisziplin Silber

Ebenfalls in Vaterstetten am Start war die Leonbergerin Hanna Render für die LG Gäu Athletics. In einem Feld von 27 Siebenkämpferinnen in der Altersklasse U 18 freute sie sich nach 4938 errungenen Punkten riesig über ihren zehnten Platz. Zumal die 17-jährige Gymnasiastin den Mehrkampf nur „nebenbei“ betreibt. Spezialisiert ist sie in erster Linie auf den Sprint und auf die 400 Meter Hürden. „Ihr Trainer Oliver Lembke legt goßen Wert auf Vielseitigkeit“, sagt Renders Mutter Irene, die die Tochter auf die Wettkämpfe begleitet. Derzeit müssen die Zuschauer allerdings vor dem Stadion warten. Drinnen lieferte die Siebenkämpferin ab. Die 100 Meter lief Hanna Render sogar in persönlicher Bestzeit (14,53 Sekunden). Nächstes Ziel für die Leonbergerin sind in 14 Tagen die Deutschen Meisterschaften in Heilbronn. Qualifiziert ist sie für 400 Meter Hürden sowie für 400 Meter flach sowie für den Hochsprung.