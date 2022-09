Plätz gäbe es auf der Schillerhöhe, aber das ist auch alles

Überlegungen, Flüchtlingskinder künftig auch direkt in der Klinik auf der Schillerhöhe zu unterrichten, bezeichnet Schwalbe als „schwierig“. Räumlich wäre dies zwar eine gute Lösung, doch widerspreche es dem Integrationsgedanken. „Wenn die Schüler das erste Deutsch gelernt haben, versucht man sie normalerweise in den normalen Klassen teilzuintegrieren.“ Wie diese Teilintegrierung angesichts der Menge an ukrainischen Schülern und der Raumproblematik funktionieren soll, sei noch völlig unklar. „Auch das Schulamt weiß aktuell noch nicht, wie es weitergehen soll.“

Auf dem Hintergrund der angespannten Lage in den Schulen, mahnte Stadträtin Günther im Gemeinderat an, Wege zu finden, die Lehrer zu unterstützen. „Das Schulamt kann keine zusätzlichen Lehrer zaubern“, so Günther. Sie denkt bereits an ehrenamtliche Helfer, die die Schulen unterstützen könnten.