Lara Wöhr aus Malmsheim Roboter-AG weckt die Liebe zur Technik

Von Studienvorbereitung bis Selbstverteidigung

Die Kurse bei „pro Technicale“ sind sehr unterschiedlich. Es gibt in einen Bereich mit Kursen in Hochschulmathematik und Physik, die das Ziel haben, alle Teilnehmerinnen auf das gleiche Niveau zu bringen. Sie dienen zur Studienvorbereitung. Ebenso gibt es Seminare zu Programmierung und Softwareentwicklung, technical English, Business-Knigge, Projektmanagement. „Wir haben in diesem Jahr aber zum Beispiel auch einen Selbstverteidigungskurs gemacht“, berichtet die Projektkoordinatorin Wiebke Pomplun. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Die Teilnehmerinnen besuchen Seminare in Konfliktmanagement, Rhetorik, Teambuilding und Selbstreflexion. Auch Praktika gehören dazu und eine wissenschaftliche Projektarbeit. Einige Seminare und die Praktika können sich die Teilnehmerinnen auf ihr Studium anrechnen lassen.