Landtagswahl im Altkreis Große Zahl an Briefwählern erwartet

Altkreis - Gerade einmal etwa zwei Wochen ist es her, dass die Benachrichtigungen für die Landtagswahl in Baden-Württemberg am Sonntag, 14. März, in den Briefkästen der Wahlberechtigten gelandet sind. „Derzeit haben etwa 30 Prozent einen Wahlschein beantragt, also etwa 4800 Personen. Tendenz steigend“, berichtet Kristina Steiger, die Leiterin Kommunikation und Beteiligung in der Stadtverwaltung Ditzingen. Auch in Leonberg ist die Nachfrage schon jetzt hoch.