Weil der Stadt Bürgermeisterwahl: Jetzt wird ausgezählt

Weil der Stadt - Gegen halb sieben kommt der Hausmeister in die Kinderkrippe Wichteltreff und bringt rote Wahlbriefe. Es sind die letzten – großes Aufatmen also bei den Wahlhelfern, die hier im Kindergarten die Briefwahl-Unterlagen auszählen. An diesem Sonntag war Bürgermeisterwahl in Weil der Stadt. Knapp 7000 Weil der Städter haben an diesem Sonntag per Brief gewählt, teilt Nina Weik, die Wahl-Organisatorin der Stadtverwaltung mit. Vor zwei Wochen waren es 7490 Briefwähler.