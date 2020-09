Landrat verteidigt Schlachthof-Schließung „Video hat das Fass zum Überlaufen gebracht“

„Betreiber hatte lange genug Zeit“

„Wir hatten Auflagen erteilt und dafür Fristen gesetzt. Dem wurde nicht gefolgt. Dann kamen die Anordnungen, die nur in wenigen kleineren Punkten erfüllt wurden. Dann haben wir Zwangsgelder angeordnet. Wir waren zuletzt schon in der Zwangsvollstreckung“, schildert der Landrat das Prozedere. In vielen Punkten ging es dabei um bauliche Mängel an dem genossenschaftlich betriebenen Schlachthof. Der Chef, Wilhelm Dengler, hatte am Freitagmorgen in einer Pressemitteilungerneut darauf hingewiesen, dass bauliche Maßnahmen Zeit bräuchten.