Nach Misshandlungsvideo Landratsamt schließt den Schlachthof vorerst

Kreis Böblingen - Wir haben uns diese Entscheidung nicht einfach gemacht, sie bietet aber die Chance für einen Neustart“, sagt Landrat Roland Bernhard. Am Donnerstagnachmittag verkündete das Landratsamt in Böblingen, den Schlachthof in Gärtringen bis auf Weiteres zu schließen. Der Weiterbetrieb bleibe vorerst untersagt, zumindest solange bis der Betreiber ein neues Gesamtkonzept vorlege. Dieses solle klar darlegen, wie „künftig tierschutzgerechtes Agieren sichergestellt wird“, heißt es in der Mitteilung. Als Beispiele werden Baumaßnahmen, mehr Mitarbeiter und deren Qualifizierung genannt.