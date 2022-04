Kunstmarkt in Ditzingen Einkaufserlebnis bei jedem Wetter

Davon profitieren nicht nur die Händler an den Marktständen, sondern auch die Betreiber der umliegenden Geschäfte und Cafés. Und zwar nicht nur am Samstag – auch an dem sich anschließenden verkaufsoffenen Sonntag, der allerdings angesichts des Dauerregens deutlich weniger Menschen in Ditzingens Innenstadt bringt als der Vortag. Dennoch ist der Betrieb mehr als ordentlich. Auf dem Kunstmarkt sind die Besucher mit Regenjacken und Schirmen unterwegs, und in den Geschäften lässt sich trockenen Fußes die neueste Frühjahrsmode für die ganze Familie einkaufen.