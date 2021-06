Kultur im Freien Die Tresen-Ritter sind zurück

Nicht nur für Hämmerle und Leibssle ist der Auftritt mit dem Kulturwohnwagen eine Premiere, auch für die Stadt Leonberg startet damit nach einer mehrmonatigen kulturfreien Zeit wieder vorsichtig ein kulturelles Leben in der Stadt. Und wie schon im letzten Sommer mit dem Veranstaltungsort des Leonpalooza auf dem Bürgerplatz vor der Leonberger Stadthalle bewiesen wurde, bietet die aktuelle Coronasituation aus der Not geboren auch die Chance, über neue Veranstaltungsformate nachzudenken. Eine Kreativität, die sich die Kulturschaffenden und die Stadtverwaltung hoffentlich auch in der Nach-Coronazeit erhalten werden.

Am Ende gibt es doch drei Bier

Hämmerle und Leibssle aber warten am Ende der einstündigen Show immer noch auf Schlotterbeck und die drei kalten Bier. Spätestens jetzt wird klar, was die Zuschauer längst geahnt haben: Kumpel Schlotterbeck hat die beiden veräppelt. Er feiert längst auf einer Samba-Party und hat die beiden Langweiler schlicht zurückgelassen. So weit das Drehbuch für die Show, aber Hämmerle und Leibssle haben nicht mit Albert Kaspari gerechnet, dem Vorsitzenden des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg, der an diesem Wochenende mit seinen Helferinnen und Helfern die Bewirtung auf dem Kirchplatz übernommen hat. Er überrascht das Comedy-Duo mit drei kalten Bier und sorgt so zusätzlich für ein gelungenes Show-Finale in Eltingen.