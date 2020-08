Leonpalooza in Leonberg Der Bürgerplatz hat eine neue Bedeutung

Leonberg - Nicht nur Schüler wissen: Der Platz in der ersten Reihe kann gefährlich sein. Am Samstag bekommt das ein Paar aus Gebersheim deutlich zu spüren: Die beiden wollten vermutlich die Eröffnungsnacht des großen Sommerfestivals Leonpalooza vor der Stadthalle so richtig unmittelbar erleben.