Kritik am Oberbürgermeister Glasfaser-Gruppe wirft OB Respektlosigkeit vor

In einem offenen Brief an den Gemeinderat, der von sechs der sieben Aktiven unterzeichnet ist, schildern diese einen „Vorfall, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“. Demnach hatten zwei Initiativen-Vertreter im September mit dem städtischen Wirtschaftsförderer Benjamin Schweizer „Ideen der Vorvermarktung“ für den Glasfaserausbau in der Kernstadt abgestimmt. Denn die Telekom als Betreiber hatte zur Voraussetzung gemacht, dass sich mindestens 2100 Haushalte verbindlich ans schnelle Netz anschließen lassen. Diese Quote ist mittlerweile mit 2700 Vorverträgen weit überschritten.