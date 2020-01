Kreis Böblingen Schnelles Internet kommt zügig voran

Kreis Böblingen - Weil der Stadt gilt zumindest dem Landrat Roland Bernhard als Beispiel für die Zukunft des schnellen Internets. Die Kommune war als eine von fünf in der gesamten Region Stuttgart ausgewählt worden, in denen im Sinne eines Modellversuchs zügig Breitbandkabel verlegt werden soll. „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Standortfaktor, wir stellen uns diesem Zukunftsthema gemeinsam“, sagte Bernhard. Die Verlegearbeiten in der Region erledigt die Deutsche Telekom. In Weil der Stadt hatten 1800 Haushalte das schnelle Internet bestellt. 1200 davon sind inzwischen angeschlossen. Bis zum nächsten Frühjahr sollen alle Aufträge abgearbeitet sein.