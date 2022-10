Kreisweites Konzept Keplerstadt soll wieder Sirenen bekommen

Die Flut im Ahrtal war prägend – seit der Katastrophe im Jahr 2021 bemühen sich viele Kommunen um ein ausgebautes, zuverlässiges Warnsystem. Nun will auch Weil der Stadt die Sirenen zurück – der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, sich am kreisweiten Sirenenkonzept des Landkreises Böblingens zu beteiligen. Einst gab es in der Keplerstadt ein solches Warnsystem. „Wenn noch Sirenen vorhanden sind, dann sind sie schon lange nicht mehr in Betrieb“, erklärte Bürgermeister Christian Walter. „Im Katastrophenfall wäre es deshalb schwierig für den Landkreis, die Bürger zu informieren.“ Eine Teilnahme am Sirenenprogramm des Kreises ist gerade auch in anderen Kommunen, etwa Rutesheim, auf dem Tisch.