Kreis Ludwigsburg Im Notfall soll die Sirene heulen

Zudem, so CDU, Freie Wähler und UB in ihrem gemeinsamen Antrag, solle die Installation moderner Sirenen geprüft werden. Die SPD ging in ihrem eigenen Antrag einen Schritt weiter. Sie forderte gleich, Sirenen im Stadtgebiet zu installieren. Klar wurde in der Diskussion auch, dass die Alarmierung in den Randlagen kreisübergreifend funktionieren müsse.