Kreis Böblingen/Enzkreis Die Gesundheitsämter kommen an ihre Grenzen

Es muss also auch nicht mehr automatisch die ganze Klasse in Quarantäne. „Damit gehen wir jetzt zielgerichteter vor“, sagt sie. Ähnliches berichten ihre Kollegen im Enzkreis. „Seit Beginn der Pandemie hatten wir keinen einzigen Fall, in dem sich Kinder in der Kita oder in der Grundschule bei einem anderen Kind angesteckt haben“, sagt Angelika Edwards, die stellvertretende Leiterin des dortigen Gesundheitsamts. „Wenn ein Kind getestet worden ist, klären wir mit der Einrichtungs- oder Schulleitung, wie die Situation gewesen ist.“ Anders verhält es sich, wenn eine Erzieherin oder eine Lehrkraft positiv getestet worden ist: „Hier müssen wir zunächst davon ausgehen, dass sie mit allen Kindern in Kontakt und ansteckend war – deshalb stufen wir sie dann in die Kategorie eins ein“, erklärt Edwards. Umgekehrt klärt das Amt auch, ob die Lehrkraft oder Betreuerin des infizierten Kindes in Quarantäne muss oder nicht.