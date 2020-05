Kreis Böblingen Die Pläne zur Stadtbahn-Erweiterung bleiben ein Thema

U6 oder U13 bis nach Leonberg?

Momentan enden die Stadtbahn-Linien vor der Kreisgrenze. Im Osten sind dies die U1, U3 und U8 in Stuttgart-Vaihingen, im Norden die U3 in Gerlingen. Eine Verlängerung von diesen beiden Endhaltestellen soll jetzt tiefer untersucht werden. Sogar die noch nicht gebaute U13 nach Ditzingen, die bis jetzt in Feuerbach endet, könnte von Ditzingen aus weiter nach Leonberg fahren. Insgesamt sieben Untervarianten werden geprüft.