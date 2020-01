Leonberg/Gerlingen Landrat schlägt Straßenbahn nach Leonberg vor

„Schauen Sie mal auf die Karte“, riet Roland Bernhard. „Alle Stadtbahnen enden vor unserem Landkreis.“ Das ist in der Tat so. Die U 6 fährt nur bis Gerlingen, und die U 1, die U 8 und die U 3 nur bis Vaihingen. Die U 2 hält zwar an der Haltestelle „Eltinger Straße“, bevor sie zu ihrer Endstation in Botnang fährt – aber bis nach Eltingen reicht die Linie nicht.