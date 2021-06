Ebenfalls neu sind Lockerungen unter dem Inzidenzwert von 35, wenn dieser fünf Tage lang unterschritten wird. Der Landkreis Böblingen liegt derzeit ganz knapp darüber. Ist dieser Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten, entfällt laut der neuen Corona-Verordnung die Pflicht zur Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweises bei den in den Öffnungsstufen 1 bis 3 zulässigen Veranstaltungen, Angeboten und Einrichtungen im Freien (Besuch von Freibädern, Außengastronomie, Open-Air-Kulturveranstaltungen, et cetera).