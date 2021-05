Öffnen die Leonberger Gastronomen? Der hoffnungsvolle Blick auf den Montag

Noch bis zum Sonntag müssen sich die Gäste am Schalter versorgen und ein Schnitzelweck oder ein Fischbrötchen abseits des Restaurants verspeisen. Doch am Montag soll wieder Normalität Einzug halten. Wenn man denn eine Einkehr nach vorherigem Schnelltest als normal bezeichnen kann. Am Freitagnachmittag war die Apothekerin Miriam Sachs in der Wanne und hat mit dem Team einen letzten Probelauf für den Schnelltestbetrieb gemacht: Wer ins Lokal will, kann sich direkt am Eingang testen lassen. „Damit hat jeder Gast das gute Gefühl, wirklich sicher zu sein“, hofft Jessica Wullinger auf bessere Zeiten.