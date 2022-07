Krankenhaus Leonberg Zertifikat für Darmkrebs-Behandlung

Kurze Wege im Klinikum

„Bei den Komplikationsraten haben wir hier in Leonberg exzellente Werte, die das geforderte Minimum deutlich unterschreiten“, erklärt Barbara John. Ein weiteres Plus sind für sie die kurzen Wege innerhalb des Klinikums. „Der Patient profitiert von der engen Zusammenarbeit zwischen Bauchchirurgie und Gastroenterologie. Wenn ich einen Tumor entdecke, rufe ich den Chirurgen hinzu. Wenn der nicht im OP steht, ist er in fünf Minuten da, und wir können gemeinsam das weitere Vorgehen besprechen.“