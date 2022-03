Die Personalien sind von besonderer Bedeutung, sind die Ärztlichen Direktoren der einzelnen Krankenhäuser doch eine wichtige Säule in der Führungsstruktur des Klinikverbundes Südwest, dem neben der Klinik in Leonberg auch jene in Böblingen, Calw, Herrenberg, Nagold und Sindelfingen angehören.