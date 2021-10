Klinikverbund Südwest Martin Loydl mag nicht mehr

Leonberg - Am Ende war der interne Druck wohl doch zu groß: Martin Loydl, der kaufmännische Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest, hört auf. Am Donnerstagvormittag mailte er an das komplette Team des Klinikverbundes, dass „er sich einer neuen beruflichen Herausforderung“ stellen möchte. Er habe daher den Aufsichtsratsvorsitzenden, Landrat Roland Bernhard, darum gebeten, seinen bis Januar 2026 laufenden Vertrag vorzeitig zu lösen.