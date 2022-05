Krankenhaus Leonberg Der gastronomische Pavillon hat nun mehr zu bieten

Hoffnung auf mehr Gäste

Nicht nur die räumlichen Kapazitäten sind in Leonberg gewachsen, sondern auch das Warenangebot wurde erweitert. Nicolai Stolzenberger, der Regionaldirektor der Klinik, hofft auch vor diesem Hintergrund, dass künftig noch mehr Gäste im gastronomischen Pavillon bewirtet werden. Vor der Pandemie waren es rund 400 Kundenkontakte am Tag. In Zukunft sollen es etwa 500 Gäste pro Tag sein.