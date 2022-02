Krankenhaus Leonberg Der Klinik-Pavillon ist so gut wie fertig

Im Computer werden die Namen mit unterschiedlichen Farben hinterlegt. „Rot“ bedeutet, dass der Patient schwer verletzt oder erkrankt ist und sofort behandelt werden muss. Anhand des Systems ist zu erkennen, in welchem Bereich der Klinik sich die Person gerade befindet.

Vier Rettungswagen gleichzeitig

Der neue Schockraum ist etwa doppelt so groß wie der alte. „Wenn es notwendig ist, können dort sechs bis acht Personen zeitgleich an einem Patienten arbeiten“, erklärt Matheus.

Auch die Krankenwagenhalle wurde neu gebaut. Vier Rettungswagen können die ZNA jetzt zeitgleich anfahren. Die alte Halle bleibt für Notfälle und eine flexible Nutzung erhalten. Hier machen sich wiederum die Erfahrungen aus der Pandemie bemerkbar. „Dort kann beispielsweise eine Fieberambulanz eingerichtet werden.“

OP-Säle auf neuestem Stand

Neben dem Neubau der Treppenhäuser steht in einem nächsten Schritt zeitnah die Modernisierung der Radiologie und der Ambulanzen an. Die Pflegestationen, die noch nicht modernisiert wurden, werden in den kommenden Jahren an die heutigen Anforderungen angepasst. Zudem wird der OP-Bereich auf den neuesten Stand gebracht. Er bleibt im Westbau, wird aber über eine direkte Verbindung zum Bettenbau mit Intensivstation besser mit dem restlichen Haus verzahnt. Die gesamte Planung zur Sanierung des Krankenhauses Leonberg beinhaltet eine Modernisierung von rund 15 000 Quadratmetern.

An der Vorderseite des Krankenhauses nimmt der Bau der neuen Cafeteria Formen an. Mit einer Grundfläche von nur 330 Quadratmetern ist der Pavillon zu klein für das Besucheraufkommen geworden. Mit der neuen Versorgungsstruktur für Patienten und Mitarbeiter des Hauses wird die Gastronomie nun gebündelt.

4,3 Millionen Euro für den Pavillon

In die Erweiterung des Pavillons werden rund 4,3 Millionen Euro investiert. Ursprünglich sollte der Neubau schon zum Jahreswechsel in den Betrieb gehen. Doch die Pandemie hat eine Verzögerung verursacht, weil der alte Pavillon zeitweise als Fieberambulanz genutzt wurde. Deshalb soll der Neubau erst im Frühjahr eingeweiht werden.

Parallel schreiten auch die Pläne für den Gesundheitscampus Leonberg voran. Ziel ist es, die medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung im Umfeld der Klinik zu zentralisieren und ambulante und stationäre Leistungen zu verzahnen.

Gesundheitscampus geplant

„Nachdem die Gespräche coronabedingt ins Stocken geraten waren, wurde der Faden Ende vergangenen Jahres mit einem runden Tisch im Landratsamt wieder aufgenommen“, teilt Matheus mit. Eine Planungsgruppe trägt die Ideen von Klinikverbund, Landkreis und anderen externen Partnern zusammen.

Aktuell laufen weitere Sondierungsgespräche mit möglichen Kooperationspartnern. Zwischen Mitte und Ende dieses Jahres soll das Gesamtkonzept fertig sein. Auf dieser Basis sollen das „Haus der Gesundheit“ dimensioniert und ein Investorenmodell geprüft werden.