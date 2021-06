Krankenhaus Leonberg 77 Millionen Euro für eine zeitgemäße Klinik

Bernhard optimistisch

Ob das so bleibt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Kritiker vor Ort in der Kommunalpolitik und in der Bevölkerung befürchten, dass das Krankenhaus Leonberg mit der Eröffnung der Großklinik in einigen Jahren am Ende doch arg gerupft werden könnte. Landrat Roland Bernhard, der Vorsitzender des Aufsichtsrates ist, hält dagegen: Niemand würde mehr als 77 Millionen Euro in einen Standort ohne Zukunft investieren.