Absage der Weiler Fasnet Die Narrenzunft AHA will Vorbild sein

Es gab keine Planungsmöglichkeiten

Ebenfalls ein Grund für die Absage waren für die Narrenzunft die noch fehlenden Details in der Corona-Landesverordnung. Weil es für die Durchführung von Fasnets-Veranstaltungen noch keine Richtlinien gibt, hätten die Narren in Sachen Organisation weiter ausharren müssen. „Vieles ist noch ungeklärt“, bestätigt Gann. „Wir hätte noch gar nicht planen können.“ Ähnliches berichtet auch Christian Walter, Bürgermeister der Stadt. Bereits vor vier Wochen habe man sich mit der Narrenzunft beraten, weil diese mit Blick auf den Wagenbau bereits mit den Vorbereitungen starten müsste. „Aus dem Sozialministerium war vor vier Wochen aber nur bekannt, dass die Fasnet möglich sein soll“, so Walter. Genaue Bedingungen seien noch nicht bekannt gewesen. „3G-Kontrolle wäre bei 40 000 Besuchern in Weil der Stadt schlicht nicht möglich.“