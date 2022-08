Klinikum Leonberg Hilfe bei Tabu-Krankheit Inkontinenz

Das Beckenbodenzentrum am Krankenhaus Leonberg arbeitet eng mit der urologischen Klinik in Sindelfingen zusammen und bietet die gesamte Palette zur Diagnose und Behandlung, beispielsweise eine Lasertherapie bei leichter Harninkontinenz und Beckenbodensenkung. „Wir bieten auch Verfahren an, die in nur wenigen Kliniken häufig durchgeführt werden“, sagt Johannes Dlugosch, Oberarzt an der urologischen Klinik. Hierzu zählen der Blasenschrittmacher, ein künstlicher Schließmuskel oder Senkungsoperationen mit dem DaVinci-Roboter.

Das Gespräch mit dem Arzt suchen

Wichtig sei nun, dass das Thema bei den Betroffenen in die richtige Wahrnehmung rückt. „Sprechen Sie mit einem Arzt. Das ist der erste Schritt“, betont Chefarzt Wolfgang Steurer. „Je früher Sie das Gespräch suchen, desto besser stehen die Therapiechancen. Sie müssen wissen: Sie sind nicht allein.“