Heimsheim Der Waldkindergarten spaltet erneut den Gemeinderat

Es bestehen Zweifel

Freie Wählervereinigung und CDU konnten den Antrag trotzdem nicht unterstützen, auch nicht den alternativen Vorschlag, dass zumindest 85 Prozent des Abmangels übernommen werden. „Ich finde, wir haben hier schon erhebliche Unterstützung geleistet“, fand Stefan Adelmann (FWV) und nannte zum Beispiel die Anschaffung der beiden Bauwagen. Zudem habe der Kindergarten Angebote wie das Arbeiten mit den Ponys im Barockreitzentrum, die andere Kindergärten nicht hätten, „dafür kann man auch mehr bezahlen“. Ralf Rüth unterstellte, dass den Naturkindern der Anreiz fehlen werde, kostenneutral zu arbeiten, wenn die Stadt den Abmangel vollständig übernimmt.

Gaby Wulff (BfH) sprach sich für den Verwaltungsvorschlag aus. Ihr Argument: Würde der Waldkindergarten seine Öffnungszeiten reduzieren, müsste die Stadt sich um die Betreuung der Kinder in den offenen Zeiten selbst kümmern, das Geld würde also „von der rechten in die linke Tasche wandern“. CDU und FWV hielt sie entgegen, dass das Angebot mit den Ponys keineswegs mit irgendeiner Sonderstellung zu tun habe, sondern solche Aktionen immer vom Engagement der Erzieher ­abhänge. „Dafür gibt es in städtischen Kindergärten manche Angebote, die es im Waldkindergarten nicht gibt.“

Kinder striegeln Ponys

Tatsächlich war die Arbeit mit den Ponys eine Folge der Zusammenarbeit mit dem Barockreitzentrum, erklärte die Vorsitzende der Naturkinder Flacht, Evelyn Quass. Der Waldkindergarten braucht eine Sturmunterkunft, dafür wurden bislang Räume im Barockreitzentrum angemietet, so entstand der engere Kontakt. Inzwischen haben die Naturkinder aber eine neue und günstigere Sturmunterkunft gefunden, wodurch auch das Pony-Striegeln für die Kinder entfällt. Rolf Vetter von der SPD stellte sich ebenfalls auf die Seite der Naturkinder und merkte an, dass es in Heimsheim schon früher einen nicht-städtischen Kindergarten gab, der von der Stadt auch mit 100 Prozent bezuschusst wurde. Javier Larrosa aus dem Vorstand der Naturkinder wandte sich ­zuletzt noch einmal in Richtung der Kritiker: „Wir sollten mal an einen Punkt kommen, an dem wir nicht wegen 12000 Euro jedes Mal einen Gang nach Canossa antreten müssen.“