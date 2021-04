Kinderbetreuung in Leonberg Eine Kita aus Modulen anstatt aus Containern

Ausgangsbasis für die Raumaufteilung und die Bauweise waren die genehmigten Kosten von 720 000 Euro für die vorgesehene Nutzungsdauer von zwei Jahren in Container-Bauweise. Doch weil Bauplätze für eine dauerhafte Kita in Warmbronn Mangelware sind, wollen Gemeinderat und Stadtverwaltung einen anderen Weg gehen, der eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Dafür kommt die Lösung mit den angemieteten Containern wie in Leonberg gegenüber dem Leo-Center oder bei den Kirschgärten nicht mehr in Frage.

Containerlösungen sind einfachere Bauweise und in der Regel für kürzere Laufzeiten ausgelegt. Deshalb soll im Binsenweg nun eine Kita in Modulbau entstehen. Als Vorzüge hat das Gebäudemanagement dem Gemeinderat aufgezeigt: Durch den hohen Vorfertigungsgrad werden Gebäude deutlich schneller Modul auf Modul erstellt. Die einzelnen Module können dabei unterschiedliche Abmessungen haben.

Module können schnell bezogen werden

Die Qualität und Lebensdauer der Module ist dabei vergleichbar mit konventionellen Gebäuden, die Bauweise aber individueller als bei Containern. Was noch wichtiger ist – dabei werden die Anforderungen der jeweilige Landesbauordnung und sonstigen Regelwerke, wie auch in der konventionellen Bauweise, eingehalten. Containerlösungen sind für kürzere Laufzeiten optimal, aber maximal für fünf Jahre vorgesehen. Module haben ebenso einen hohen Vorfertigungsgrad und können deutlich schneller bezogen werden – in etwa vier Monaten – als konventionell gebaute Gebäude.

Modulares Bauen ist bei längeren Laufzeiten ab etwa fünf Jahren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten günstiger mit dann gleichzeitig höherem Ausbaustandard und technisch besseren und dauerhafteren Lösungen. Abschließend könnten Gebäude, die so hergestellt wurden, auch versetzt werden.

Zu den finanziellen Auswirkungen hat das Amt einen Kostenvergleich aufgestellt – Container zu mieten, kostet für fünf Jahre 1,49 Millionen Euro. Eine Kita in Modulbauweise für fünf Jahre zu mieten, schlägt mit knapp 1,52 Millionen Euro zu Buche. Wenn die Stadt sich dazu entschließt, die Modul-Kita zu kaufen, wären das etwa 1,65 Millionen Euro, also zusätzlich eine weitere Jahresmiete.

Interimskita bleibt mindestens fünf Jahre

Bereits heute zeichnet sich ab, dass es eine zeitlich längere Sache wird. Da aktuell kein geeignetes Grundstück für den Bau einer dauerhaften Kita zur Verfügung steht, ist mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren für die geplante Interimskita zu rechnen – bekanntlich hält nichts länger als ein Provisorium, wie seinerzeit etwa die jahrzehntelange Geschichte der Leonberger Beatbaracke gezeigt hat. Beim Kauf einer modular gebauten Kindertagesstätte würden sich vermutlich geringere Kosten als bei einer längeren Mietzeit ergeben.

Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat jüngst der modularen Bauweise anstelle von Containern den Vorzug gegeben und erst mal Geld (knapp 1,52 Millionen Euro) für eine eventuelle fünfjährige Miete freigegeben. Allerdings mit der Vorgabe, dass das Gremium nach Vorlage der Angebote entscheidet, ob die Interims- Kita als Mietgebäude in Auftrag geht, oder sie doch gleich gekauft wird.