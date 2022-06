Kevin Rössle folgt auf Oliver Waldherr Chefwechsel bei der Feuerwehr Heimsheim

Kein Ausbildungs- und Übungsbetrieb wegen Corona

Doch die vergangenen zwei Jahre mit den Corona-Einschränkungen sind auch an dieser hochgelobten Mannschaft nicht spurlos vorbeigegangen. „Die Kameradschaft hat gefehlt“, sagt Rössle. Denn während des Lockdowns waren keine Treffen, Übungen und Lehrgänge möglich. Die neuen Kameraden konnten ihre Ausbildung nicht beginnen und zwei Jahre lang keine Einsätze erleben.

Die findige Führungsspitze hat wenigstens etwas Abhilfe geschaffen – mit Online-Übungen. Da saßen dann zwei kleine Gruppen in zwei verschiedenen Räumen im Feuerwehrhaus und haben digitale Gefahrensituationen bewältigt. Das kam gut an, ist aber kein Ersatz für das Miteinander vor der Pandemie gewesen. „Man kennt sich eben nicht mehr so“, findet Waldherr, und Rössle nickt. „Wir freuen uns aber über jeden, der uns unterstützt. So können wir auf ein breites Portfolio mit vielen Charakteren zurückgreifen, und das ist eine gute Basis.“

Für den neuen Kommandanten werden sich einige Dinge ändern. Beispielsweise muss er sich jetzt um alle bürokratischen Belange kümmern, und die beanspruchen immer mehr Zeit und Ressourcen. „Der Kommandant“, weiß er, „muss alles im Blick haben.“ sagt Rössle und lacht. „Und ich muss jetzt alles zu Ende denken.“ Er freut sich auf die neue Aufgabe, in der Gewissheit, dass die Mannschaft hinter ihm steht. „Wir sind zwar hierarchisch aufgestellt in der Feuerwehr, aber der Mund wird trotzdem aufgemacht“, wissen beide Kommandanten.

Anbau des Feuerwehrhauses ist fast fertig

Vieles von dem, was in Heimsheim ansteht, ist bereits in trockenen Tüchern. So wird das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 von 1992 durch ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 ersetzt. Für die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens aus dem Jahr 2003 und die Neubeschaffung eines GW-T (Gerätewagen Transport) sind die Zuschussanträge beim Landratsamt gestellt. Der erste Teil des Anbaus des Feuerwehrhauses ist fast fertiggestellt, für den zweiten Anbau gibt es bereits die ersten Pläne. Und Kevin Rössle wird genug zu tun haben: „Die Aufgaben türmen sich“, weiß er.