Jugendplatz in Leonberg Ein Fleck zum Grillen und Chillen im Stadtpark

Den Standort finden die Mitglieder des Jugendausschusses ideal. „Wir bekommen dort kein Problem mit Lärm, denn es ist weit genug weg von Wohngebäuden. Und trotzdem ist es zentral in der Stadt“, sagt Groshaupt. Wenn doch mal Erwachsene die Grillstellen nutzen wollten, sei das nicht verboten. „Aber es darf am Ende nicht so sein, dass sich die Jugendlichen vertrieben fühlen“, meint Jacob Haug.