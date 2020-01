Ein Ort der Begegnung

Der „Jugendplatz“ soll in dem Areal südlich des Parksees angelegt werden. In der Nähe liegt gegenwärtig der Skatepark und südwestlich die Ostertag-Realschule. Gedacht ist er als Aufenthalts- und Begegnungsmöglichkeit für Jugendliche. Dem Jugendausschuss schwebt vor, auf dem Gelände mehrere offene Standorte herzurichten. Hier sollen Sitzgelegenheiten und Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. An einem der Standorte könnte auch eine Grillstelle eingerichtet werden. Im westlichen Bereich zum Skatepark hin ist ein Standort für eine XXL-Schaukel im Gespräch. Für den Container der mobilen Jugendarbeit ist ein Platz in der Nachbarschaft der Ostertag-Realschule vorgesehen. Der liegt in der Nähe des Schulsportplatzes, der nach den Vorstellungen des Jugendausschusses so auch mit genutzt werden könnte.