Jugendmusikschule Leonberg Musikunterricht als wertvolle Konstante

Viel positive Resonanz

„Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, resümierte Schulleiterin Sibylle Lützner, die vor genau 20 Jahren in Leonberg angefangen hat. Natürlich sei es nach Corona nicht genauso wie vor Corona, aber die Zahl derer, die Vokal- oder Instrumentalunterricht nehmen, sei konstant geblieben. Eine schöne Bestätigung der Strategie der Jugendmusikschule, die während der Pandemie sehr schnell verschiedene Online-Unterrichtsangebote möglich gemacht und die Kinder und Jugendlich so durch die Zeit der Lockdowns begleitet hatte. „Der Unterricht war eine pädagogisch wichtige Konstante in dieser Ausnahmesituation. Er hat die jungen Menschen in dieser Zeit sehr sinnvoll begleitet“, sagt Lützner.

Auch, wenn dies für die Schule insgesamt einen deutlichen Mehraufwand bedeutet habe. Sofern Präsenzunterricht entsprechend den aktuell geltenden Landesverordnungen möglich war, wurde auch dieser mit entsprechendem Hygienekonzept möglich gemacht.

Ohne das Engagement der Lehrkräfte und der gesamten Institution sei all dies indes nicht möglich gewesen, wie sie unterstreicht. Dass die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern der Jugendmusikschule durch die schwierige Zeit hindurch die Treue gehalten haben, freut Sibylle Lützner besonders. Dass die Schule zugleich in Sachen Digitalisierung einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht habe, sieht sie sehr positiv.

Präsenz, wann immer es geht

Präsenzunterricht findet wieder soweit wie möglich statt. Veranstaltungen zum Ausprobieren von Instrumenten sind allerdings noch nicht möglich. Aber auch hier haben sich die Schulleiterin und ihr Team Gedanken gemacht und eine Lösung gefunden: Eltern können ihre Sprösslinge zu Schnupperstunden anmelden, die dann auf Grundlage eines Hygienekonzeptes durchgeführt werden.