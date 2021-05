Inzidenzwert im Kreis Böblingen sinkt „Click & meet“ ist ab Montag erlaubt

Leonberg - Der Inzidenzwert im Kreis Böblingen sinkt weiter. Nachdem das Landratsamt Böblingen am Mittwoch verkündet hat, dass am kommenden Montag die Schulen im Wechselunterricht und Kitas im Regelbetrieb öffnen können, erklärt die Behörde in einer Pressemitteilung am Donnerstag, dass ab Montag, 10. Mai, in den Läden wieder „click & meet“ möglich ist. Also ein Einkauf mit Termin. Wer das Angebot nutzen möchte, muss allerdings einen negativen Coronatest vorlegen, dessen Ergebnis nicht älter als 24 Stunden ist.