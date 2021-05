Leonberg - Ab kommenden Montag sind die Schulen und Kitas im Kreis Böblingen wieder offen. Der Inzidenzwert sei niedrig genug, erklärt das Landratsamt Böblingen. Die Behörde geht davon aus, dass Ende dieser Woche der Inzidenzwert von 165 an fünf Tagen in Folge unterschritten sein wird. Dies war am vergangenen Freitag, 30. April, erstmals der Fall. Gezählt werden nur Werktage, deshalb ist diese Bedingung aus dem Bevölkerungsschutzgesetz des Bundes voraussichtlich am morgigen Donnerstag erreicht.