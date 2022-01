Inzidenz im Kreis Böblingen Nächtliche Ausgangssperre ab Dienstag

Ludwigsburg und Enzkreis nähern sich 500er-Marke

Auch in anderen Landkreisen ist die Lage ernst: Der Kreis Calw liegt am Montag, 17. Januar, mit einer Inzidenz von 488,3 verdächtig nah an der 500er Marke, die Stadt Pforzheim bei 476,2. Der Kreis Esslingen ist mit 642,8 bereits weit jenseits des Grenzwertes. Der Kreis Ludwigsburg lag am Sonntag bei 476,2, am Montag dann noch bei 389. Im Enzkreis sind die Zahlen zuletzt auch gestiegen und lagen am Montag bei 420,5 Infektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Diese steigenden Inzidenzen spiegeln sich auch im Landesschnitt wider: Mit einem Wert von 545,8 liegt Baden-Württemberg leicht über dem bayrischen Landesschnitt von 531,8 (Stand: Sonntag).